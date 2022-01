FBHOF anuncia los miembros de 2022 El Salón de la Fama del Boxeo de Florida, que comenzó en 2009 y se ha convertido en uno de los principales Salones de la Fama del mundo, hizo el anuncio oficial de la Clase de 2022 durante el fin de semana en el SJC Boxing Gym en Fort Myers, Florida. Asistieron 47 miembros del Salón de la Fama junto con el legendario promotor y autor de best-sellers J Russell Peltz. El fin de semana de inducción será en el Marriott St. Petersburg/Clearwater los días 17, 18 y 19 de junio de 2022. LUCHADORES

Al “Ice” Cole, Fres Oquendo, David Tua, Shannon Briggs, Keith Mullings Sr.*, David Armstrong, Randall Bailey, Cory Spinks ENTRENADORES

Gus Curren, Tito Tiburon Ocasio, Armando Wiz Fernandez PROMOTORES

Richard Dobal MEDIOS

Claudia Trejos PARTICIPANTES

Phil Alessi Jr., Richard Fabian, Jerry Reyes, Joey Orduna, Steve Harris FUNCIONARIOS/COMISIÓN

Dennis DeBon, Dr. Ramón García-Septien PREMIO AL LOGRO ESPECIAL

Chris Young, Vernon “Rusty” Ansell, Russell Ansell PREMIO A LA LOGROS DE UNA VIDA

Tim Shipman *Fallecidos

