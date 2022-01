Estrada: Soy mejor peleador Juan Francisco “Gallo” Estrada (42-3 28 KOs) y el ex campeón Román ‘Chocolatito’ González (50-3 41 KOs) se enfrentarán en su deliciosa pelea de trilogía en DAZN en la Arena Pechanga San Diego en San Diego, California. Chocolatito ganó su primera pelea por decisión unánime en 2012 en peso minimosca. Estrada superó a Chocolatito por decisión dividida en marzo pasado. Esta vez Estrada piensa no dejar dudas. “Esto es todo, esto es para todas las canicas y para ver de una vez por todas quién es el mejor en las 115 libras, ya que estamos 1-1 en nuestras dos primeras peleas”, dijo Estrada. “Tuvimos un par de cambios de fecha, pero me aseguré de mantenerme activo en el gimnasio incluso durante las vacaciones porque sé la importancia de esta trilogía. “Las dos primeras peleas fueron muy cerradas y controvertidas, por eso me aseguraré de presentarme lo más listo posible y espero que González también lo haga, para que esta vez no dejemos dudas sobre quién es el mejor hombre, y yo No puedo esperar para mostrarles a todos que soy el mejor luchador. Las dos primeras fueron guerras y esta no será diferente, por eso la gente no debería perdérsela, será otra guerra garantizada”. Los boletos comienzan en $50 y ya están a la venta. FBHOF anuncia los miembros de 2022 Ramírez-Pedraza aplazado al 4 de marzo

