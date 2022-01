Ramírez-Pedraza aplazado al 4 de marzo Top Rank ha anunciado que el choque del 5 de febrero entre los superligeros José Ramírez y José Pedraza se trasladará al 4 de marzo después de que Pedraza enfermó con síntomas similares a los de la gripe que resultaron ser COVID-19. El Save Mart Center en Fresno, California, seguirá siendo la sede. Ramírez-Pedraza enfrentaba una dura competencia en la fecha original del 5 de febrero, enfrentándose al PPV de Thurman-Barrios y una doble cartelera por el título mundial en DAZN. Estrada: Soy mejor peleador Frazer Clarke listo para su debut profesional

Top Boxing News

