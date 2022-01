Frazer Clarke listo para su debut profesional El héroe olímpico de peso pesado Frazer Clarke, quien fue capitán del Equipo GB en los Juegos Olímpicos de 2020 y ganó una medalla de bronce para Gran Bretaña, hará su muy esperado debut profesional en el evento BOXXER: KHAN vs BROOK que tendrá lugar el sábado 19 de febrero en el AO Arena en Mánchester, Inglaterra. Clarke firmó un acuerdo promocional exclusivo a largo plazo con BOXXER y Sky Sports poco después de anunciar su decisión de convertirse en profesional. Anthony Joshua, el excompañero de entrenamiento de Clarke en el Equipo GB, desempeñará un papel clave en la orientación de la carrera de Clarke, ya que lo firmó con la etiqueta de gestión de 258 MGT de Joshua. Entrevista: Mauricio Sulaimán

