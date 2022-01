Entrevista: Mauricio Sulaimán Por Ray Wheatley – World of Boxing El presidente del WBC, Mauricio Sulaiman, hablo con Peter Maniatis sobre Canelo Alvarez, Tyson Fury, George Kambosos Jr. y su visita a Australia en 2022. CANELO ÁLVAREZ V ILUNGA MAKABU “Ilunga Makabu es un sólido campeón (peso crucero del WBC). Tuvo a Tony Bellew derribado en la primera ronda. Fue una pelea tremenda. Es un buen campeón, así que si esto sucede, será interesante porque es un desafío muy complicado. Hay mucha diferencia de peso. Canelo está probando el agua. Es un escenario complicado pero le gusta el desafío, así que lo apoyaremos y veremos qué pasa. TYSON FURIA CONTRA DILLIAN WHYTE “El CMB ordenó la defensa del título del CMB, que es un mandato, por lo que a Tyson Fury y Dillian Whyte se les ha otorgado el período de negociaciones previas y, si no hay acuerdo, hay una oferta de bolsa que se lleva a cabo el 18 de enero, por lo que es oficial del CMB. posición. GEORGE KAMBOSOS JR “Bueno (Kambosos v López) fue tan dramático, tan refrescante después de tantas complicaciones para que se llevara a cabo esa pelea. Los aplazamientos, el Covid, los sitios, los problemas con las pujas de bolsa. Se anunció la pelea y ocho o nueve veces se reprogramó. Cuando finalmente tuvo lugar, por supuesto, Teófimo López era un gran favorito. Todos pensaron que iba a ser una pelea fácil. Fue el mismo sentimiento cuando Mike Tyson fue noqueado por Buster Douglas. Nadie pensó que Buster Douglas podría hacerlo y sucedió. Kambosos lo apagó. Mi respeto a López, hizo todo lo posible. Que gran historia. Había pasado tiempo con él (Kambosos) en Las Vegas y con su familia. “Tiene una hermosa esposa y tres hijos. Su padre (Jimmy) y él tienen una relación hermosa y representa lo mejor del boxeo fuera del ring. Estoy muy orgulloso de Jorge. Le deseo a el la mejor de las suertes. Puedo decirte que es real. Es un gran ser humano y estoy muy muy orgullosa de él. DIVISIÓN LIGERA “Es un gran momento para el boxeo. La división de peso ligero tiene mucho talento. Tenemos tantas peleas geniales que comienzan con Devin Haney. Tiene varias peleas de las que estar orgulloso. Las últimas tres peleas derrotó a Gamboa, derrotó a Linares y JoJo Díaz. Haney es un campeón sólido y estamos muy orgullosos de él. “Tenemos a Lomanchenko, derrotó a Luke Campbell y luego perdió ante López, Kambosos venció a López. Ryan García está de vuelta. Hay tanto talento y tantas grandes peleas que pueden suceder. Gervonta Davis está ahí fuera. Tantas cosas que pueden pasar en esta división. Naturalmente, me gustaría ver a Kambosos pelear contra Haney. Es un gran momento para el deporte, particularmente en la categoría de peso ligero”. VISITAR AUSTRALIA “Es uno de mis grandes sueños. Tengo muchos amigos en Australia. Mi música favorita viene de Australia. Soy un gran fan de AC/DC, Screaming Jets, Men at Work, Cold Chisel. Muchas muchas bandas que me gusta escuchar. La gente. Es un sueño que sucederá en 2022. Toco la batería. Esa es mi pasión. Ojalá pudiera hacerlo más a menudo. Lo hago de vez en cuando. Todo comenzó con AC/DC.“ Frazer Clarke listo para su debut profesional El WBC extiende el período de negociación de Fury-Whyte

