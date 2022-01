Kambosos: Voy por los grandes nombres Por Ray Wheatley – World of Boxing El campeón de peso ligero de la franquicia de la AMB, la OMB, la FIB y el CMB, Greorge “Ferocious” Kambosos, dice que hará la primera defensa del campeonato indiscutible de las 135 libras en Australia contra uno de los mejores acreditados en esa división. La lista incluye a Vasiliy Lomachenko, Devin Haney, Gervonta Davis y Ryan García. “Toda mi carrera ha sido un camino difícil”, dijo Kambosos a Fox Sports. “No ha habido opciones fáciles para mí. Siempre he tenido que moler. No sería real o fiel a mí mismo si dijera que venía por una defensa y tuve una pelea fácil y verás tres asaltos. ¿Para qué? Voy por los grandes nombres. “Estamos en negociaciones con todos. Me encanta la pelea de Haney. Me gusta la pelea de Lomanchenko. Tanque Davis también. Ryan García es un gran nombre, pero también quiero verlo de regreso en el ring. Quiero asegurarme de que vengan a Australia y viajen ‘Down Under’. Sé a ciencia cierta que Lomachenko y Devin Haney lo harán. Eso es una gran ventaja de inmediato.“ Magsayo: No estoy tratando de ser el próximo Pacquiao Gary Russell: No puedo obligar a nadie a pelear conmigo

