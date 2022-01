Magsayo: No estoy tratando de ser el próximo Pacquiao El retador obligatorio al título de peso pluma del WBC, Mark Magsayo, prometió poner fin al reinado de siete años del campeón mundial de las 126 libras del CMB, Gary Russell Jr., el 22 de enero en SHOWTIME desde Borgata Hotel Casino & Spa en Atlantic City, NJ. “No creo que Gary se haya enfrentado a nadie desde que se convirtió en campeón que tenga las habilidades que yo tengo”, dijo Magsayo. “Voy a entrar allí para mostrarle algo que nunca antes había visto y veremos cómo reacciona. Aprendí mucho de la pelea de Ceja. Eso me dio una lección sobre cómo adaptarme en medio de una pelea. Me va a ayudar contra Russell. “Respeto a Gary Russell Jr., es un gran campeón, pero ganaré esta pelea el 22 de enero. Quiero demostrarle a la gente en todas partes que soy el mejor peso pluma del mundo. “Voy a mostrarle al mundo que soy el mejor en este peso. Esta es la pelea que he querido durante mucho tiempo. He estado esperando pacientemente mi oportunidad y estoy listo para dar lo mejor de mí. “He tenido grandes compañeros de entrenamiento para prepararme para Russell y darme las mismas miradas que él me dará en la noche de la pelea. Esta es mi primera pelea por el título mundial y voy a darlo todo. “No estoy tratando de ser el próximo Manny Pacquiao, pero estoy tratando de poner mi propia marca en la historia de este deporte y para todos los filipinos. Tengo hambre de probarlo todo en el ring. “Voy a ser el peleador más fuerte contra Russell. Entrenamos todos los días con Freddie Roach y hemos trabajado en muchas técnicas diferentes que usaremos en esta pelea. “Sé que traerá su talento al ring, pero les mostraré a todos que puedo dar una gran pelea y convertirme en campeón”. Joe Smith Jr. un gran favorito FacebookGorjeoReddit Kambosos: Voy por los grandes nombres

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.