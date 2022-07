Gallo Estrada renunciara a titulo AMB Juan Francisco “Gallo” Estrada renunciará al título AMB de supercampeón supermosca y tampoco peleará con Joshua Franco, por el momento. Alfredo Caballero, entrenador del Gallo Estrada, confirmó a IZQUIERDAZO que se quedarán con el título de Campeón Franquicia del CMB. “Con Franco no creo (que peleen)”, dijo el entrenador. “Ya dejamos el cinturón de la AMB, nos quedamos con el Franquicia del WBC”. La AMB había ordenado la pelea entre el Gallo, supercampeón de las 115 libras, y Franco, monarca regular, incluso hubo subasta y parecía acordado el pleito. Pero hace unas semanas Mauricio Sulaimán, presidente del WBC, dijo que si el Gallo tomaba esa pelea, sería desconocido como monarca Franquicia. Sulaimán Saldívar había manifestado que esa designación era para que concretara la trilogía con el Chocolatito, y parece que ese camino ya lo eligieron el Gallo y su equipo. “Sí, prácticamente (renuncian al título AMB), no sé si lo habrá anunciado la empresa o alguien”, dijo Alfredo Caballero. “Pero nosotros no vamos a pelear con Franco”. Reiteró que ahora lo que más les interesa es la trilogía con el nicaragüense, y es lo que buscarán. “Nos interesa más pelear con el Chocolatito, la tercera que es la que la gente quiere ver”, aseveró. “Lo que quiere hacer el Gallo es darle al público lo que pide”. Así, en espera de que se concrete la negociación, el boxeador sonorense hará una pelea posiblemente en Hermosillo, antes de enfilarse a la esperada trilogía. “El Gallo está muy contento, parece ser que le están confirmando la fecha a finales de agosto”, añadió. “Ya retomó sus sparrings y está esperando para subir al ring”. Desconoce quién será el rival de Juan Francisco para su próxima pelea, pero le gustaría un mexicano de gran nivel. “Esta semana o la otra van a nombrar varios rivales, a ver cuál escogíamos”, comentó. “Me gustaría contra un mexicano fuerte, pero vamos a ver”. Helenius exige ganador de Usyk-Joshua Like this: Like Loading...

