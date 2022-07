Helenius exige ganador de Usyk-Joshua El peso pesado Robert Helenius, mencionado como posible oponente para el regreso del ex campeón Deontay Wilder, exige una oportunidad por el ganador de la revancha entre Oleksandr Usyk y Anthony Joshua. “Soy legítimamente el obligatorio de la AMB, así que, por supuesto, estoy interesado en el ganador de Usyk vs Joshua. Definitivamente debería ser el próximo”, dijo Helenius a Sky Sports. “Cada combate de eliminación después del mío es una mierda. En este punto, si no somos designados como obligatorios después de la próxima pelea de Usyk, solo tendremos una opción. Mis abogados están muy seguros de que la AMB ha estropeado todo esto, así que confío en mi posición”. Helenius, quien ganó una eliminatoria de la AMB contra Adam Kownacki, luego venció a Kownacki nuevamente en una revancha, actualmente está clasificado como el número 2 de la AMB detrás de Michael Hunter. El campeón regular de peso pesado de la AMB, Daniel Dubois, también es un posible oponente de Helenius si Dubois no se enfrenta directamente al ganador de Usyk-Joshua como parte del plan de reducción del título de la AMB. Gallo Estrada renunciara a titulo AMB Gary Russell tiene objetivo de limpiar la división Like this: Like Loading...

