Gary Russell tiene objetivo de limpiar la división El invicto superligero Gary Antuanne Russell realizó un entrenamiento con los medios en su ciudad natal de Capitol Heights, Maryland, el lunes, mientras se prepara para enfrentarse al ex campeón mundial de dos divisiones Rances Barthelemy en Showtime el 30 de julio desde el Barclays Center en Brooklyn. La transmisión está encabezada por el campeón de dos divisiones Danny “Swift” García haciendo su debut en las 154 libras contra el emocionante contendiente José Benavidez Jr. Gary Antuanne Russell: “Entrenamos para la perfección todos los días. Sabemos que la ejecución es lo que gana peleas. Si nuestro oponente no puede hacer los ajustes necesarios para mantenernos alejados de él, es culpa suya. Este deporte es una batalla de ingenio. Mi voluntad versus tu voluntad y mi inteligencia versus la tuya… si salimos ilesos del 30 de julio, comenzaremos a trabajar en el próximo oponente y conseguiremos otro luchador con excelentes credenciales allí. Estaremos mirando pelear por los títulos. Nuestro objetivo era limpiar la división. Ese es el primer objetivo, luego comenzaremos a ascender a otras categorías de peso con el tiempo”. Russell estuvo acompañado en su entrenamiento con los medios por su hermano mayor y nuevo entrenador, el ex campeón mundial de peso pluma del CMB, Gary Russell Jr. Gary Russell Jr: “Rances es un gran oponente. Quienquiera que gane esta pelea obtendrá una gran ventaja en su carrera. Mi hermano está buscando hacerse cargo de la división. No creo que haya ningún peleador en la división a quien no pueda vencer. Él puede correr a través de estos tipos. Todo lo que tiene que hacer es escuchar, eso es todo… tu esquina es tu última línea de defensa. Como compañero de lucha, lo entiendo. Mi hermano todavía está aprendiendo a adaptarse sobre la marcha. Está aprendiendo, pero aún quedan cosas por modificar”. Helenius exige ganador de Usyk-Joshua Actualización de la cartelera Canelo-GGG 3 Like this: Like Loading...

