Cotto Promotions se une a Probox TV ProBox TV y Cotto Promotions anunciaron hoy que Miguel Cotto se ha convertido en socio de los fundadores de ProBox TV, Roy Jones, Jr, Juan Manuel Márquez, Antonio Tarver y Paul Malignaggi, y Cotto Promotions promoverá 15 eventos en Puerto Rico hasta 2023. Los primeros Cotto Promotions El evento tendrá lugar el 19 de agosto en el Coliseo de Roberto Clemente y luego eventos mensuales que consisten principalmente en prospectos bajo el paraguas de Cotto Promotions. Los asientos en el Coliseo se escalarán a alrededor de 2500 (tazón inferior). Cotto y Márquez estaban en locación en San Juan para hacer oficialmente el anuncio.

Miguel Cotto: "Llevábamos un par de meses en conversaciones con ProBox. Son personas que saben de boxeo y sin dudarlo decidimos formar parte de esta nueva plataforma. Saben lo que hacen y tienen una plataforma muy sólida para el boxeo y esperamos una gran colaboración. Nos da la plataforma para poder hacer boxeo además de servir como taller para poder hacer lo correcto por los boxeadores que están inscritos en la promoción. También comenzaremos a reclutar boxeadores y haremos una alianza con ellos a medida que comencemos a trabajar juntos. "Esta no solo será una plataforma con sede en Puerto Rico, sino que también tendrá la oportunidad de traerla a México con Juan Manuel Márquez y talleres allí para desarrollar boxeadores. Planeamos traer luchadores de otros países latinos, como el dominicano a Puerto Rico para unirse a nuestra empresa. "Estoy muy entusiasmado con el proyecto y espero ansiosamente el comienzo y espero que los fanáticos también se unan a la emoción". [Sobre estar con Juan Manuel Márquez] 'Es genial cada vez que nos vemos y disfrutamos de la compañía. Juan Manuel tiene su vida en Orlando donde vive y yo tengo mi vida aquí en Puerto Rico, pero cada vez que nos hemos reunido ha sido genial ya que compartimos el terreno común del boxeo". Juan Manuel Márquez: "Estamos aquí para mostrar nuestro apoyo no solo a un evento sino a muchos eventos que vamos a tener aquí en Puerto Rico y trabajar con grandes colegas como Paulie Malignaggi, Antonio Tarver y Roy Jones Jr. Y especialmente ahora con Miguel Cotto y Cotto Promociones. Que nos hemos unido para apoyar el deporte del boxeo y los boxeadores que son los que lo dejan todo en el ring. Estamos aquí en Puerto Rico para apoyar el boxeo. Estaremos asesorando a los jóvenes emergentes y vamos a trabajar duro para los verdaderos amantes del deporte, que creo que hay mucho aquí en Puerto Rico. Me asombra como en Puerto Rico y en México aman el deporte del boxeo. En México sabemos que el fútbol es el deporte preferido pero ahora creo que el boxeo se está apoderando de él. ProBox TV saldrá y apoyará a todos los peleadores y apoyará el boxeo y, sobre todo, traeremos boxeo de calidad a todos los fanáticos. En este caso, en Puerto Rico, para el 19 de agosto vamos a trabajar con Miguel Cotto y estoy lleno de felicidad y muchas ganas de estar presente y hacer estas grandes obras para el deporte del Boxeo". Garry Jonas: ProBox TV se originó para ser un servicio de transmisión solo de boxeo y es creado por los peleadores para los fanáticos. En colaboración con los fundadores, estamos organizando peleas de acción equitativas y amigables para los fanáticos. El contenido de apoyo que proporcionamos es para desarrollar la participación de los fans. ProBox TV sabe que los fanáticos necesitaban un canal de boxeo dedicado al deporte del boxeo que se distribuye en todo el mundo en varios idiomas. ProBox TV está comenzando en los eventos de nivel de prospecto/contendiente y planea convertirse en eventos de campeonato a medida que crece la base de fanáticos y la compañía. ProBox TV está fundado por grandes luchadores que también son grandes comentaristas. Estos muchachos están bien preparados para ofrecer un nivel de contenido de boxeo que los fanáticos merecen y apreciarán". * * * Se puede acceder a todo el boxeo en vivo y todo el contenido por $ 1.99 por mes y está disponible en https://proboxtv.com o ProBox TV en la App Store.

