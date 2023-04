Gabriela Fundora sigue su camino por título mosca del WBC La estadounidense de origen mexicano Gabriela ‘Sweet Poison’ Fundora continúa su marcha rumbo a una oportunidad por el campeonato mosca del Consejo Mundial de Boxeo tras vencer a la guatemalteca María ‘Imparable’ Micheo Santizo, la tarde del sábado 8 de abril en el Dignity Health Sports Park de Carson, California. No terminaba de sonar la campanada que anunciaba el inicio de las hostilidades, y ambas púgiles se enfrascaron en un un incesante intercambio de “metralla”, en el que María Micheo logró imponer su mayor experiencia al proponer una contienda a la corta y mediana distancia. Aunque no fue sencillo para la peleadora originaria de Coachella, California, esta logró enderezar las acciones a su favor, esto a pesar que en un candente intercambio de golpes resultó con una lesión en la nariz, que le causó un profuso sangrado. Un golpeo preciso al cuerpo y rostro de su oponente le permitió a Gabriela Fundora dominar las acciones. En sexto episodio, con un sólido gancho a la zona abdominal seguido por un volado al rostro logró poner en el tapiz a la peleadora centroamericana, quien tras recibir la cuenta de protección por parte del réferi Jack Reiss, se reincorporó, tan sólo para recibir una mayor cantidad de castigo, del que se vio librada con el sonar de la campana que anunciaba el final ese emotivo episodio. A partir de ese momento, el dominio de Gabriela Fundora fue total logrando desconcertar a Micheo para tras ocho rounds los jueces vieron triunfadora a Gabriela Fundora con puntuaciones de 79-72 (Rudy Barragán), 79-72 (Loya Moret) y 77-74 (Fernando Villarreal). Boxeo en Ciudad de México el 15 de abril Like this: Like Loading...

