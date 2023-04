Boxeo en Ciudad de México el 15 de abril Otra interesante velada boxística de impulso a jóvenes promesas, es la que se presentará la noche del próximo sábado 15 de abril, en Ring Side Arena protagonizada por José Ramón Torres ante Sergio Serrano, a seis rounds en la división ligero en un evento organizado por Torres Cabrera Producciones “Boxeo de alto impacto” en su tercera función de boxeo en la Ciudad de México junto a la empresa norteamericana State of the Art Boxing con un programa boxístico de nueve combates profesionales. En la pelea semifinal de la noche, Édgar Pérez ante Rogaciano Guerrero, en superligero a seis rounds; el campeón del torneo Cinturón Azteca, Kevin Pérez enfrentará a Jhosman Reyes, en las 130 libras, en la misma distancia; Elian Trejo y Octavio Sandoval, en peso medio a seis rounds. A cuatro rounds: Lorraine Villalobos ante Laura Chiquillo, en peso mínimo; Christian Salazar se enfrentará a Zadkiel Rodríguez, en superligero; Christopher Torres y Luis Lorenzo Teyuco, se enfrentarán en superligero; Ivan Cortés y Axel López, en welter; y en la pelea inicial, Emmanuel Herrera contra Santiago Teyuco, en los ligeros. Los boletos ya se encuentran a la venta y se podrán adquirir en el gimnasio Pancho Rosales, ubicado en Calzada Xocongo #204, colonia Transito. Para mayor información y reservación mandar WhatsApp al 5510051799. Las acciones arrancarán a las seis de la tarde. Gabriela Fundora sigue su camino por título mosca del WBC Resultados desde Carson, California Like this: Like Loading...

