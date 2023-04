Resultados desde Carson, California El ex retador al título de peso pesado de 42 años Chris “The Nightmare” Arreola regresó en una pelea no televisada en la cartelera preliminar de Fundora-Mendoza el sábado por la noche en el Dignity Health Sports Park en Carson, California. Arreola (39-7-1, 34 KOs) derribó a Mathew McKinney (13-7-3, 9 KOs) con una mano derecha en la segunda ronda. El tiempo era 1:01. El contendiente de peso pesado invicto WBO #2, WBC #4, IBF #6 Frank “The Cuban Flash” Sanchez (22-0, 15 KOs) hizo un trabajo rápido de Daniel “The Mountain” Martz (20-11-1, 17 KOs). Sánchez derribó a Martz tres veces en la primera ronda para terminarlo. El invicto Venezolano dos veces olímpico y clasificado de peso welter # 6 de la AMB, Gabriel “Captain” Maestre (5-0-1, 4 KOs) obtuvo la victoria cuando el ex campeón de peso welter y superligero Devon Alexander “The Great” (27-8-1, 14 KOs) no salió para el cuarto round. Alexander cayó en el segundo round y nunca estuvo metido en la pelea. Los superplumas Adrián Corona (9-1-2, 2 KOs) y Jerry Pérez (14-2-1, 11 KOs) lucharon por un enérgico empate a ocho asaltos. Resultados desde San Antonio Like this: Like Loading...

