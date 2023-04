Tapales sorprende y destrona a Akhmadaliev por títulos AMB y FIB El consistente retador del peso supergallo Marlon Tapales (37-3, 19 KOs) destronó por decision dividida al campeón unificado de la AMB/FIB Murodjon Akhmadaliev (11-1, 8 KOs) previamente invicto el sábado por la noche en el Boeing Center en Tech Port en San Antonio, Texas. Tapales ganó los primeros rounds y se mantuvo 115-113, 115-113 en dos tarjetas. El tercer juez dio 118-110 para Akhmadaliev. Akhmadaliev era favorito 5:1. Stevenson vence a Yoshino en eliminatoria del WBC Gabriela Fundora sigue su camino por título mosca del WBC Like this: Like Loading...

