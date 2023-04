Stevenson vence a Yoshino en eliminatoria del WBC El ex campeón mundial de dos divisiones Shakur Stevenson (20-0, 10 KO) detuvo a Shuichiro Yoshino (16-1, 12 KO) en el sexto round de una eliminatoria por el título de peso ligero del WBC en el Prudential Center en Newark, Nueva Jersey. Stevenson dominó la pelea, derribando a Yoshino en los rounds dos y cuatro, y obtuvo una detención por piedad del árbitro en el sexto round. El tiempo era 1:35. El invicto peso pesado Jared “The Real Big Baby” Anderson (14-0, 14 KOs) detuvo al previamente invicto George Arias (18-1, 7 KOs) en tres rounds unilaterales. Anderson sacudió a Arias en el tercer round y la esquina de Arias no lo dejó salir para el cuarto round. El medallista de plata olímpico de EE. UU. Keyshawn Davis (8-0, 6 KO) detuvo de manera impresionante al muy duro ex retador al título mundial Anthony “Can You Dig It” Yigit (26-3-1, 10 KO) en la novena ronda. Davis derribó a Yigit con un golpe al cuerpo al final de la octava ronda y obtuvo la detención del árbitro en el noveno round. El tiempo era: 21. El invicto peso pesado de 6’7 Damian Knyba (11-0, 7 KOs) detuvo a Curtis Harper (14-9, 9 KOs) con solo 22 restantes en la pelea. Siete rounds profesionales antes de que Knyba se abriera en el octavo round.

El peso mediano olímpico de 2020 Troy Isley (9-0, 4 KO) superó a Roy Barringer (9-4, 6 KO) en ocho rounds sin incidentes con puntajes de 79-73, 80-72, 80-72. El peso pluma Bruce “Shu Shu” Carrington (7-0, 4 KOs) derrotó previamente a Brandon Chambers (9-1-1, 5 KOs) a la lona en el segundo round y Chambers no superó la cuenta. Otros resultados:

Kelvin Davis G6 Nelson Morales (peso welter)

Kelvin Davis G6 Nelson Morales (peso welter)

Antoine Cobb D4 Jaylan Phillips (peso welter) BAM Rodríguez gana el título de peso mosca de la OMB Tapelas sorprende y destrona a Akhmadaliev por títulos AMB y FIB

