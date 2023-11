Fury-Usyk es pospuesto para febrero debido a corte de Fury ESPN ha anunciado que el enfrentamiento por el título indiscutible previsto para el 23 de diciembre entre el campeón de peso pesado del CMB, Tyson Fury, y el campeón de peso pesado de la AMB, la FIB y la OMB, Oleksandr Usyk, se ha retrasado. Fury sufrió un corte en la frente y una salida más dura de lo esperado en su victoria por decisión dividida sobre Francis Ngannou el fin de semana pasado, por lo que “The Gypsy King” necesita algo de tiempo extra para recuperarse. La pelea ahora está prevista para febrero en el Kingdom Arena en Riyadh, Arabia Saudita. O'Shaquie KOs Rocky y retiene el título de 130 libras del WBC en Cancún Like this: Like Loading...

