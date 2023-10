O’Shaquie KOs Rocky y retiene el título de 130 libras del WBC en Cancún Por.Gabriel F. Cordero El campeón superpluma del WBC, O’Shaquie Foster (21-2, 11 KOs), vencio nediante una fuerte remontada a la estrella mexicana del KO Eduardo “Rocky” Hernández (34-2, 31 KOs) en el duodécimo asalto el sábado por la noche en el Poliforum Benito Juárez en Cancún, Quintana Roo, México. Hernández presionó la acción, estuvo más ocupado y estaba adelante en dos de las tres tarjetas por 107-102 de Ed Pearson y 110-99 en la de Nicolas Hidalgo mientras que en la de Jorge Gorini perdía 106-103. El undécimo round debe ser fuerte candidato a round del año. Foster sacudió a Rocky, quien luego regresó para sorprender a O’Shaquie. Luego, Foster derribó a Hernández dos veces en el asalto doce y la pelea fue detenida. El tiempo era a los 2:38. Resultados desde Cancún Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.