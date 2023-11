Davis-Barros por título interino AMB el 2 de diciembre El superligero Ohara “Two Tanks” Davies (25-2, 18 KOs) de Londres hará su debut en Estados Unidos contra Ismael Barroso (24-4-2, 22 KOs) como principal apoyo para García vs. Duarte que tendrá lugar el 2 de diciembre. en el Toyota Center de Houston, Texas. La pelea será a doce asaltos por el título interino superligero de la AMB. Ohara Davies: “Estoy absolutamente encantado de que se confirme esta pelea, será una pelea difícil porque Barroso ya debería ser el verdadero campeón mundial de la AMB mientras estaba fumando a Rolly Romero… el 2 de diciembre vendré a noquear a Ismael Barroso y convertirse en campeón mundial interino”. Ismael Barroso: “Estoy muy emocionado de tener otra oportunidad de demostrar que estoy al nivel de un campeonato mundial”, dijo Ismael Barroso. “Lo demostré en mi última pelea, y esta vez me aseguraré de que no quede ninguna duda… cuando llegue la noche de la pelea, estaré listo para levantar la mano y salir del ring con el título”. La AMB designó recientemente al campeón de las 140 libras, Rolly Romero, como campeón en receso . Felix Verdejo recibe cadena perpetua Fury-Usyk es pospuesto para febrero debido a corte de Fury Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.