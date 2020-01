Fury: soy muy capaz de noquear a cualquier rival El invicto ex campeón de peso pesado Tyson “The Gypsy King” Fury habló sobre su revancha PPV del 22 de febrero con el invicto campeón mundial de peso pesado del WBC, Deontay “The Bronze Bomber” Wilder en FOX Studios en Los Ángeles. “Nací listo”, dijo Fury. “Me siento bien en el campo de entrenamiento. Todo ha ido muy bien. No hay heridos ni excusas. Todo es dedicación y sacrificio, un día tras otro. “La primera pelea que quería entrar y superarlo. No funcionó. No importa lo que diga la gente, no gané. Cuento un empate como una pérdida. “Somos pesos pesados ​​gigantes. He tenido 20 nocauts, así que soy muy capaz de noquear a la gente. Cuando subestimas el poder de otra persona, generalmente terminas despegado. Si soy un gran golpeador o no, no creo que nadie más pueda igualarme con corazón y determinación. Voy a poner mi voluntad de hierro en Deontay Wilder. “Sentí que necesitaba obtener una ventaja en esta pelea. No es personal conmigo y mis entrenadores, cutmen y nutricionistas. Son negocios. Si creo que alguien más va a mejorar mi negocio, lo haré. “¿Cómo vencer a un golpeador masivo? Tienes que respaldarlo. Obtiene una influencia masiva en esos brazos largos mientras se adelanta. Tengo que ponerlo en la parte de atrás y hacer que absorba algo de mi poder. “Soy el rey gitano. Solo ha habido uno y es probable que haya uno en el futuro. Ese es un cinturón que Deontay Wilder nunca puede ganar. “Tuvo una gran actuación contra Ortiz. Hizo lo que se suponía que debía hacer. Él noquea a los chicos. Estaba relajado y tranquilo bajo la presión. Estaba impresionado No por el golpe de gracia, sino por la forma en que se conducía bajo presión. “Siempre soy real. Deontay Wilder ha noqueado a 43 oponentes seguidos. Incluso si odio a este chico, lo respeto. Tiene un poder increíble y su nombre está a la altura de los mejores de todos los tiempos. Es un gran golpeador que hace el trabajo ”. Farmer listo para Diaz el sábado y para grandes peleas 1 de febrero inicia el campamento de futuros campeones de la AMB en Medellín

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.