El campeón de peso súper pluma de la FIB, Tevin Farmer, todavía anhela las peleas de unificación a 130 libras antes de pasar al peso ligero. Pero primero tiene que superar a JoJo Díaz en el Meridian at Island Gardens en Miami el jueves 30 de enero, en vivo en DAZN en los Estados Unidos y en Sky Sports en el Reino Unido.

“Después de ganar, creo que tengo una o dos peleas más a 130 libras y luego subiré, especialmente si las grandes peleas no suceden”, dijo Farmer. “No es frustrante, quiero las peleas de unificación y quiero ser indiscutible, pero mientras sigo luchando y alimentando a mi familia, estoy de acuerdo con eso.

“Salgo y hago lo mío, no escucho lo que la gente dice, ya que no puedes ganar, solo me concentro en mi trabajo y sé cuál es ese trabajo, no necesito que me lo digan. me rompo el culo en el gimnasio y nos explotamos.

“Hablar de pasar por alto a las personas se usa en exceso ya que tienes que planear para el futuro, pero es mi futuro y no dejaré que ningún otro luchador determine mi carrera. No quieres pelear conmigo, seguimos adelante. Haré mi legado con lo que hago y con quién peleo, no me importa lo que hagan los demás, todo depende de mí.

“Va a ser una gran pelea, él vendrá listo y yo siempre estoy listo para pelear”. He tenido un gran campamento y hemos agregado algunas cosas nuevas a lo que ya tengo, así que no puedo esperar, serán fuegos artificiales. Nunca puedes aprender lo suficiente. Soy el primero en el gimnasio y soy el último en salir, puse el trabajo y no corté esquinas.

“Comenzó a llamarme a las redes sociales, por lo general no le presto atención a la gente, pero pensé que sería un buen nombre en mi currículum, es un luchador infernal y quería darle una oportunidad por el título . Sabía que la pelea sucedería, si digo que la pelea va a suceder, sucederá.

“Él va a salir y tratar de golpear, lanzar muchos golpes de poder, tal vez podría intentar boxear también”. Pero cualquier cosa que él traiga, estoy lista para eso.