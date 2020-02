Akhmadaliev destrona a Roman por títulos de la AMB y FIB de las 122 libras El medallista de bronce olímpico Murodjon Akhmadaliev (8-0, 6 KOs) ganó una decisión dividida en doce rounds sobre los títulos unificados de peso súper gallo de la AMB / FIB del campeón reinante Daniel Roman (27-3-1, 10 KOs) el jueves por la noche en Meridian en Island Gardens en Miami, Florida Fue una pelea cerrada y reñida con Akhmadaliev ganando 115-113, 115-113 en dos tarjetas. Roman gano por 115-113 en la tercera tarjeta. Díaz derrota a Farmer, se apodera del título de las 130 libras de la FIB Farmer listo para Diaz el sábado y para grandes peleas

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.