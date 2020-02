Díaz derrota a Farmer, se apodera del título de las 130 libras de la FIB El súper pluma JoJo Díaz (31-1, 15 KOs) logro un triunfo por decisión unánime de doce rounds sobre el actual campeón de la FIB Tevin Farmer (30-5-1, 6 KOs) el jueves por la noche en Meridian at Island Gardens en Miami, Florida. Díaz sufrió un mal corte en su ojo izquierdo por un cabezazo involuntario en la segunda ronda, pero presionó la acción y conectó más golpes para ganar 116-112, 115-113, 115-113 en las tres tarjetas. El campeón de la OMB Andrade TKOs Keeler en nueve rounds en Miami Akhmadaliev destrona a Roman por títulos de la AMB y FIB de las 122 libras

