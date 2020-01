1 de febrero inicia el campamento de futuros campeones de la AMB en Medellín El Campamento “Futuros Campeones de la AMB”, que se realizará en Medellín del 1 al 11 de febrero, tendrá varias etapas y una de las más importantes en la ruta hacia el sueño olímpico de Tokio 2020 serán los combates que se llevarán a cabo entre el 7, 8 y 9, en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot. Alrededor de 90 atletas ansiosos por ganar un lugar en los Juegos Olímpicos que representan a los equipos nacionales de Venezuela, Italia, Uruguay, Ecuador, Argentina, Puerto Rico y Colombia lucharán en preparación para los torneos clasificatorios que se avecinan en la búsqueda de un lugar en Japón . Será un campamento sin precedentes en la historia del boxeo, algo que solo la AMB podría lograr. El evento brindará a los atletas la experiencia necesaria y una preparación ideal para sus competencias en el período previo a Tokio 2020. Las peleas se realizarán en los tres días mencionados anteriormente y los contendientes serán seleccionados por una lotería realizada del 1 al 5 de febrero. La AMB se compromete a contribuir activamente con el boxeo amateur en su cambio actual y servir como mentor en la transformación. Medellín reunirá un número significativo de figuras mundiales y será un gran campo de entrenamiento para que los luchadores tengan las mejores herramientas para completar su sueño de un lugar en Tokio. Fury: soy muy capaz de noquear a cualquier rival Foto del Dia

