Fury es el favorito para derrotar a Usyk Como se informó anteriormente, se finalizaron los contratos para un choque por el campeonato de peso pesado en Arabia Saudita entre Tyson Fury y Oleksandr Usyk. La fecha propuesta para el enfrentamiento indiscutible es el 23 de diciembre o en algún momento de enero. Por supuesto, la primera tarea de Fury es afrontar una pelea con el ex campeón de UFC Francis Ngannou el 28 de octubre en Arabia Saudita. SportsBetting.ag estableció probabilidades para Fury vs. Usyk, lo que inicialmente hizo que Fury tuviera un -280, pero la acción temprana llegó contra el perdedor. Probabilidades de Fury-Usyk Oleksandr Usyk +200

Tyson Fury -260 Para la pelea Fury-Ngannou, Gypsy King es un gran favorito. Francis Ngannou +550

Tyson Fury -900 Como vimos con Conor McGregor vs. Floyd Mayweather, el público respalda a Ngannou, con la esperanza de que el peleador de MMA convertido en boxeador pueda lograr una gran sorpresa que conduzca a un gran día de pago. Resultados desde Las Vegas Conferencia de prensa del undercard de Canelo-Charlo Like this: Like Loading...

