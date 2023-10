Resultados desde Las Vegas Por Jeff Zimmerman en ringside El peso pesado cubano Frank “The Cuban Flash” Sánchez (23-0, 16 KOs), residente en Miami, Florida, arruinó el juego pero superó a Scott Alexander (17-6-2, 9 KOs) de Los Ángeles en cuatro asaltos del programa. diez para obtener la victoria por nocaut técnico. Alexander salió rápido en el primer asalto con un constante aluvión de ganchos mientras Sánchez hacía todo lo posible para sofocar los tiros. En el segundo asalto, Sánchez tomó el control y cargó con un contraataque de derecha que derribó a Alexander segundos después del asalto. Alexander se recuperó pero continuó comiendo tiros importantes del enorme Sánchez. En la tercera ronda, Sánchez fue advertido dos veces por el árbitro Bobby Hoyle por empujar la cabeza de Alexander hacia abajo con su mano izquierda mientras daba el primer golpe con la derecha. Una gran ráfaga de Sánchez al final del cuarto asalto convenció a la esquina de Alexander y la pelea fue cancelada. Sánchez, En un enfrentamiento de peso mediano, el ex olímpico estadounidense de 2012 Terrell Gausha (24-3-1, 12 KOs) con base en Encino, California, logró una victoria contra el veterano KeAndrae Leatherwood (23-9-1, 13 KOs) de Tuscaloosa. ALABAMA. En una pelea que estuvo muy cerca desde el campanazo inicial, ambos peleadores tuvieron problemas para conectar tiros limpios, aunque cada uno de ellos aterrizó en la cabeza y el cuerpo en ocasiones. Lucharon cuerpo a cuerpo durante los ocho asaltos, pero ningún luchador resultó herido en ningún momento. Un juez anotó un empate 76-76, mientras que los otros dos vieron el empate 78-74 dos veces para Gausha, quien obtuvo la decisión mayoritaria. El ex campeón de peso semipesado Oleksandr Gvodyk (20-1, 16 KOs), representando a Oxnard, CA, detuvo a Isaac Rodrigues de Ananindeua, Brasil, en el segundo asalto de los ocho programados. Gvodyk conectó con un doble jab antes de conectar un derechazo a la barbilla de Rodrigues, quien cayó a la lona. Luchó por ponerse de pie a la cuenta de nueve, pero el árbitro Tony Weeks lo miró y lo anuló a los 54 segundos del segundo asalto. No hubo argumentos por parte de Rodrigues. Gvodyk se convirtió en campeón del CMB en marzo de 2019 cuando Dougou Ngumbu ya no pudo continuar debido a una lesión en la pantorrilla, solo para perder su título ante el campeón de la FIB Artur Beterbiev en octubre del mismo año. En la pelea inaugural desde el T-Mobile Arena en Las Vegas en la enorme cartelera Canelo-Charlo, Gabriel Valenzuela (28-3,-1, 17 KOs) procedente de Guadalajara, MX venció a Yeis Gabriel Solano (15-3, 10 KOs). ) de Columbia en el sexto round con un golpe al cuerpo. Tiempo del nocaut 2:33. En un choque de peleadores invictos, Abilkhan Amankul (4-0-1, 4 KOs) proveniente de Taraz, Kaz y Joeshon James (7-0-2, 4 KOs) con sede en Sacramento, CA lograron un empate en cuatro rounds. Los puntajes marcaron 39-37 para Amankul y 38-38 dos veces para el empate mayoritario, ya que ninguno de los peleadores tomó el control de la acción. García vence por TKO a Reséndiz en Las Vegas Fury es el favorito para derrotar a Usyk Like this: Like Loading...

