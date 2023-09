Conferencia de prensa del undercard de Canelo-Charlo Los peleadores que subieron al ring en la cartelera PPV Canelo vs. Charlo del sábado se enfrentaron el jueves en la conferencia de prensa final antes de ingresar al ring en el T-Mobile Arena en Las Vegas. Jesús Ramos Jr: “Es realmente importante que domine porque Lubin es muy duro y le ha dado muchos problemas a tipos como Sebastián Fundora. Sería una gran declaración y una gran victoria para mi currículum”. Erickson Lubin: “Busco separarme con una gran victoria sobre Jesús Ramos. Puedo separarme de todas estas 154 libras y estar en línea para una pelea realmente importante. Estoy aquí para hacer una declaración, y lo haré… también estoy aquí para hacer una declaración. El cielo es el límite para mí después de esto”. Yordenis Ugas: “He pasado toda mi carrera recuperándome de la adversidad una y otra vez. Si quieres ver lo que todavía me queda, tendrás que verlo el sábado por la noche. Todo será revelado”. Mario Barrios: “Sé que Ugás viene listo. Será una verdadera pelea por lo que ambos aportamos. Estoy muy listo para mostrarles a todos de lo que soy capaz”. Elijah García: “No pensé que mi última actuación fuera la mejor. Empecé un poco lento. Pero voy a demostrar que tengo más experiencia de la que mostré. Soy un luchador de nueva clase y voy a demostrar que estoy en un nivel diferente”. Armando Reséndiz: “Me gusta que Elijah tenga esa actitud, porque hará que sea una gran pelea. Es un choque de titanes y, lo más importante, nada está decidido de antemano. Tenemos que llevarlo al ring. Tengo que quitárselo”. AMB ordena subasta por Akhmadaliev-González Like this: Like Loading...

