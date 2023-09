AMB ordena subasta por Akhmadaliev-González El Comité de Campeonatos de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) ordenó la licitación de la pelea eliminatoria mundial de peso súper gallo entre Murodjon Akhmadaliev y Kevin González, que se llevará a cabo el próximo 9 de octubre en Houston, Texas. Luego de culminado el período de negociaciones sin que las partes llegaran a un acuerdo, la AMB decidió convocar la licitación, que será dirigida por el vicepresidente del Comité del Campeonato Mundial, Julio Tomillo de Panamá. La subasta se realizará bajo las reglas de la AMB y el reparto de la bolsa será del 50% para cada peleador, mientras que el monto mínimo para participar será de 80.000 dólares. Akhmadaliev ocupa el puesto número 1 en 122 libras y es ex campeón mundial, mientras que González ocupa el puesto número 2. Los dos deben luchar para determinar el próximo retador por el título, que actualmente ostenta Marlon Tapales. Conferencia de prensa del undercard de Canelo-Charlo Chauke defenderá el título de peso mosca de SA contra Nxoshe Like this: Like Loading...

