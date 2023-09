Chauke defenderá el título de peso mosca de SA contra Nxoshe Por Ron Jackson El campeón sudafricano de peso mosca Jackson ‘M3” Van Tonder Chauke de Tembisa hace la quinta defensa de su título cuando se enfrente al retador número 5 Thembelani Nxoshe en el Centro Internacional de Conferencias del Este de Londres el domingo por la tarde. Esta es una victoria obligada para Chauke, de 38 años, ya que con cinco defensas exitosas del título sudafricano, el cinturón del campeonato pasará a ser de su propiedad. El veterano Chauke (22-2-2, 19 KOs) fue un destacado aficionado que ganó medallas de plata en los Juegos de la Commonwealth de 2000 y en los Juegos All Africa de 2007 en la división de peso mosca. Fue el único representante sudafricano en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, pero fue eliminado en su primera pelea. Después de hacer su debut profesional el 7 de octubre de 2008, ganó el título de peso mosca de Sudáfrica y realizó cuatro defensas exitosas, y también reclamó los títulos de peso mosca de Gauteng, WBF International, WBC Intercontinental, WBO Global y African Boxing Union, en una carrera sobresaliente. Nxoshe, de 34 años, ha estado peleando como profesional desde junio de 2008 y ganó el título vacante de peso mosca sudafricano en noviembre de 2014 por decisión mayoritaria contra el Doctor Ntsele e hizo dos defensas exitosas. Ha compilado un récord de 20-10-2, 7 KOs. En una batalla de veteranos, Chauke es el favorito para ganar por puntos en la ruta larga. En la misma cartelera, Landile “Man Down” Ngxeke se enfrenta a Dinamarca Quibido de Filipinas en 12 asaltos por el título vacante mundial de peso gallo de la OMB. El torneo está presentado por Xaba Promotions. AMB ordena subasta por Akhmadaliev-González Presentan cartelera de PPV de Fury-Ngannou Like this: Like Loading...

