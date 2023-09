Presentan cartelera de PPV de Fury-Ngannou Los invictos destacados británicos de peso pesado Fabio Wardley (16-0, 15 KOs) y David Adeleye (12-0, 11 KOs) se enfrentarán en un choque de alto riesgo el 28 de octubre en Riad, Arabia Saudita. La batalla de 12 asaltos servirá como principal competencia de apoyo al enfrentamiento entre el campeón de peso pesado del CMB, Tyson Fury, y la estrella de MMA, Francis Ngannou. Otras peleas de peso pesado incluyen: El ex campeón mundial de la OMB Joseph Parker (32-3, 22 KOs) contra Simon Kean (23-1, 22 KOs), diez asaltos. CMB #3 Arslanbek Makhmudov (17-0, 16 KOs) vs. Agron Smakici (19-2, 17 KOs), diez asaltos. El invicto Moses Itauma, de 18 años (5-0, 3 KOs) vs. TBA, seis asaltos Chauke defenderá el título de peso mosca de SA contra Nxoshe Conferencia de prensa final Canelo-Charlo Like this: Like Loading...

