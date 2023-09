Conferencia de prensa final Canelo-Charlo Los campeones mundiales indiscutidos Canelo Álvarez y Jermell Charlo se enfrentaron el miércoles en la conferencia de prensa final antes de su enfrentamiento PPV este sábado en el T-Mobile Arena de Las Vegas. “Él lo sentirá… No está acostumbrado a estar ahí con un luchador como yo”. –Canelo

“Nos volverás a ver para una revancha, porque este es mi momento”. –Charlo

Esto es lo que dijeron los participantes de la conferencia de prensa del miércoles desde el MGM Grand: CANELO ÁLVAREZ "Me siento genial y listo para esta pelea. Jermell tiene razón, no tengo nada que demostrar. Pero esta vez tengo algo que demostrarle. Nunca creyó en mis habilidades. Me ha estado llamando. Ahora tengo la oportunidad de mostrarle mis habilidades. Y eso me motiva. Tuve un gran campamento y estoy listo para mostrarles a todos mis nuevas habilidades. "Siempre entreno al 100% y me motivo, pero para esta pelea es aún más. Me ha llamado durante mucho tiempo y le mostraré lo que puedo hacer en solo un par de días. "Él lo sentirá. Es difícil de explicar, pero es simplemente algo diferente. No está acostumbrado a estar ahí con un luchador como yo. "Sólo asegúrate de sintonizarnos, porque será una gran pelea. No sé qué animal necesito ser, pero soy ese animal. Sintonízanos el 30 de septiembre. Va a estar bueno, créeme. "Nunca paso por alto a ningún luchador. Sé lo que traerá y estoy listo. He estado allí con todo tipo de luchadores. No ha experimentado este tipo de pelea. Verás y aprenderás. "Quiero historia para mi carrera. Quiero lograr muchas cosas. Este es otro de ellos y no puedo esperar. "La gente siempre tendrá algo negativo que decir. Tengo que demostrar que todavía estoy en la cima". JERMELL CHARLO "Finalmente llegamos a este momento. El campo de entrenamiento fue muy duro y tuve que concentrarme mucho. Canelo es el tipo de luchador que no puedes dar por sentado. Ha hecho de todo en este deporte del boxeo y no tiene nada que demostrar. "Tengo mucho entre manos y para continuar con mi legado, tengo que estar equipado con todas las herramientas. Sé que los fanáticos ganarán el sábado por la noche. Nos volverás a ver para una revancha, porque este es mi momento. "Soy un guerrero. Hice lo que tenía que hacer y ahora estamos en este momento. No creo que Canelo se haya enfrentado a un peleador de mi calibre. Ha estado ahí con grandes peleadores, pero hay algo que aporto que es muy diferente a cualquiera que haya visto. "Desafío la ciencia del boxeo. Soy uno de los chicos de la era más joven y he estado luchando toda mi vida. Lo que he pasado en la vida, mucha gente no se puede comparar con eso. Merezco estar en mi posición y ahora puedo demostrar mi valía. "Vengo a ganar esta pelea, no importa lo que diga. Ya veremos el sábado. Si está motivado para demostrarme que tiene habilidades, que así sea. Vengo a ganar. "Hacer historia lo significa todo para mí. Eso es todo lo que es. Volveremos a esos momentos más adelante en la vida, miraremos atrás y lo disfrutaremos. En este momento estamos viviendo el momento y continuamos pasando estos capítulos. "He respaldado todo lo que he dicho. Ahora mismo este es mi momento y voy a proceder y aprovecharlo". EDDY REYNOSO, Entrenador y Gerente de Canelo "Estamos emocionados de estar de regreso en Las Vegas una vez más. Esta es una lucha muy importante para nosotros. Estamos ante un gran rival que es indiscutible y que tiene un gran equipo detrás y también grandes dotes boxísticas. "Estuvimos tres meses entrenando para esta pelea y no tuvimos ningún contratiempo. Hacía tiempo que Canelo no podía entrenar tan intensamente. Hemos dejado atrás las lesiones y los contratiempos y estamos listos para demostrar que Canelo está preparado para dar una gran pelea a la afición. "Estamos muy motivados de estar aquí en Las Vegas para una gran pelea. Vamos a demostrar lo motivados que estamos dándoles a los fanáticos una gran pelea". DERRICK JAMES, el entrenador de Charlo "Este es un evento muy especial porque es indiscutible versus indiscutible. El gran Canelo Álvarez sacará a relucir un Jermell Charlo aún mayor. Estoy deseando que Jermell sea genial y vuelva a ser indiscutible. Está aquí para hacer historia".

