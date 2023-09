Fallece el legendario coronel Bob Sheridan a los 79 años Es triste informar el fallecimiento del locutor del Salón de la Fama del Boxeo, coronel Bob Sheridan, a la edad de 79 años. Sheridan describió la acción paso a paso en más de 10,000 peleas en radio y televisión, incluido el legendario Rumble in the Jungle, el Thrilla en Manila . , Fanman Fight, Bite Fight y muchos más. “El coronel tenía una personalidad extraordinaria”, dijo el editor y jefe de Fightnews.com®, Karl Freitag. “Lo entrevistamos muchas veces. Siempre fue entretenido y podía contar una historia como ninguna otra. Era amigo de Fightnews.com® y lo extrañaremos”. Aquí hay una gran entrevista con el Coronel de Boxing Bob Newman en la Convención del WBC 2010: Berchelt regresa el 14 de octubre Like this: Like Loading...

