Berchelt regresa el 14 de octubre El ex campeón mundial Miguel “El Alacrán” Berchelt (38-3, 34 KOs) de Yucatán hará un regreso redentor al ring como evento principal de Golden Boy Fight Night en DAZN: Edición México en un combate de peso ligero contra el ex retador campeón mundial de Tucumán, Argentina, Diego “El Profeta” Ruiz (24-7-1, 12 KOs). La pelea a 10 asaltos en peso ligero se presenta en copromoción con Zanfer Boxing el sábado 14 de octubre en el Poliforum Zamna de Mérida. En el evento co-estelar, el invicto Ángel Ayala (16-0, 7 KOs) de la Ciudad de México tendrá su récord limpio puesto a prueba por el ex campeón mundial de Managua, Nicaragua, Félix “El Gemelo” Alvarado (39-3, 34 KOs) en una pelea eliminatoria de la FIB programada a 10 asaltos. Fallece el legendario coronel Bob Sheridan a los 79 años "Bomba" González defiende titulo OMB ante Zapata en Nicaragua Like this: Like Loading...

