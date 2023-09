“Bomba” González defiende titulo OMB ante Zapata en Nicaragua Un cambio de oponente ahora tiene al campeón de peso mosca Jr de la OMB, Jonathan “Bomba” González (27-3-1) de Caguas, Puerto Rico, haciendo su tercera defensa contra el contendiente nicaragüense clasificado OMB #14 Gerardo “Cascabel” Zapata (14-1-1). el viernes 27 de octubre desde el Complejo Deportivo Alexis Arguello en Managua, Nicaragua. “Zapata reemplazó a Leyman Benavides porque se sentía enfermo y después de unos días no podrá pelear contra González”, dice Tuto Zabala Jr, presidente de ASB. “Estaba peleando una revancha en el evento co-estelar y ha sido entrenando, podemos esperar una pelea dura”. Jonathan “Bomba” González no es ajeno a la adversidad y ha enfrentado un estilo similar en el pasado haciendo su primera defensa y superando al ex olímpico filipino Mark Anthony Barriga. “Mi equipo y yo hemos visto la cinta de él (Zapata). Estamos listos y ansiosos por volver al ring”, señaló el campeón de la OMB, Jonathan “Bomba” González. “Vimos que Zapata es zurdo, pero no aporta nada nuevo, el 27 de octubre Bomba seguirá siendo campeón de la OMB”. Gerardo “Cascabel” Zapata de San Juan del Sur finalmente está teniendo su gran oportunidad en casa, después de un reñido empate en agosto pasado contra el local Azael Villar en Panamá y una controversial descalificación contra René Santiago en República Dominicana, finalmente tiene la oportunidad de pelear en su ciudad natal. “El destino me ha puesto aquí”, afirmó Zapata. “Gané mi última pelea, Villar obtuvo una decisión local que me costó la pelea con González, pero aquí estamos y no decepcionaré a mi gente”. 8 combates más completarán el espectáculo. TV en vivo a las 9PM/EDT por ESPN+ (EE.UU. y Puerto Rico) y ESPN Knockout (Latinoamérica) El evento es promovido po Berchelt regresa el 14 de octubre De Los Santos-Stivenson por titulo mundial 130 lbs del WBC Like this: Like Loading...

