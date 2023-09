De Los Santos-Stivenson por titulo mundial 130 lbs del WBC El artista del KO Edwin De Los Santos (16-1, 14 KOs) se enfrentará a Shakur Stevenson (20-0, 10 KOs) por el título mundial vacante de peso ligero del WBC el jueves 16 de noviembre en el T-Mobile Arena de Las Vegas. Nevada. ESPN televisará. Edwin De Los Santos: “Quiero agradecer a Top Rank, el WBC, ESPN y mi promotor, Sampson Lewkowicz, por esta oportunidad de dar una gran pelea y ganar mi primer campeonato mundial. ¡Soy un orgulloso guerrero dominicano que lucha por mi pueblo! Shakira, te voy a patear el trasero”. El favorito 9:1, Stevenson, no se ve demasiado preocupado. Shakur Stevenson: “Edwin De Los Santos es un buen peleador y vendrá a pelear. Le doy crédito por aceptar esta pelea cuando tantos otros llamados ‘luchadores’ huyeron de ella. Soy el hombre del saco más grande del boxeo, y el 16 de noviembre, el mundo verá por qué cuando haga otra gran actuación para los fanáticos. Ven al T-Mobile Arena o sintoniza ESPN y mírame convertirme en campeón mundial en tres divisiones”. "Bomba" González defiende titulo OMB ante Zapata en Nicaragua Canelo y Charlo arriban a Las Vegas Like this: Like Loading...

