Canelo y Charlo arriban a Las Vegas El campeón indiscutido de peso súper mediano Canelo Álvarez y el campeón indiscutido de peso mediano junior Jermell Charlo hicieron su gran llegada a Las Vegas el martes al iniciar los eventos de la semana de pelea para su enfrentamiento encabezando un PPV de $84.99 este sábado desde el T-Mobile Arena en Las Vegas. Canelo Promotions presentará el PPV de Premier Boxing Champions. Canelo Álvarez: "Siento el cariño y apoyo de mi gente y estoy orgulloso de representar a mi país. Estoy al 100% ahora mismo y listo para mostrarles un Canelo diferente el sábado. Charlo es un gran peleador que sabe boxear. Es fuerte y no tiene nada que perder. Vino a mi división para ganarlo todo. Pero llevo mucho tiempo en esta posición y estoy preparado". Jermell Charlo: "Estos fanáticos piensan que Canelo es el mejor del mundo, pero yo voy a venir aquí y demostrar que soy el mejor. Hago esto por los perros, los hambrientos. Lo hago por los animales. Estoy hecho para esto. Después de que le gane a Canelo, el mundo gritará '¡Charlo, Charlo!' ¿Tu cavas? Ahora es mi turno, mi momento, mi momento. Voy a brillar el sábado por la noche. No podemos hablar de eso; tenemos que ocuparnos de ello. Ven la noche de la pelea, todos verán lo que eso significa". Boxeadora con terrible hematoma en la oreja es desprotegida en Argentina

