Boxeadora con terrible hematoma en la oreja es desprotegida en Argentina Por. Gabriel F. Cordero En una noche triste para el boxeo femenino y el boxeo mundial el sábado pasado en un combate por el titulo pluma de la Federación Argentina de Boxeo realizado en el Salón de los Deportes en Villa Maria en Córdoba, Argentina y organizado por la empresa O.R. Promotions (Osvaldo Rivero) al de forma reiterada no proceder a proteger a la boxeadora Lucrecia Manzur que disputaba el titulo a la ex campeona mundial Daniela Bermudez. Tremendo y doloroso hematoma tuvo la boxeadora Lucrecia Manzur tras de forma conjunta en una demostrada falta de responsabilidad y de humanidad del médico, el árbitro, su esquina y la comisión permitieron que la boxeadora siguiera combatiendo al no protegerla de castigo de manera innecesaria con un visible peligroso hematoma en el oído izquierdo. Round 12: Semana de pelea Canelo vs. Charlo Like this: Like Loading...

