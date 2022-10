Fury-Chisora ​​3 & Dubois-Lerena el 3 de diciembre en Londres El campeón de peso pesado del WBC, Tyson Fury, defenderá su corona contra Derek Chisora ​​en el Tottenham Hotspur Stadium el sábado 3 de diciembre en una noche en la que el campeón regular de peso pesado de la AMB, Daniel Dubois, hará la primera defensa de su cinturón contra el zurdo sudafricano Kevin Lerena, exclusivamente en BT Sport Box. Office (Reino Unido y RoI) y ESPN+ (EE. UU.). Fury, que tiene la intención de pelear contra Oleksandr Usyk por el campeonato indiscutible en la primera parte de 2023, actuará una vez más en suelo británico luego de su nocaut en abril ante el retador obligatorio Dillian Whyte frente a 94,000 fanáticos en el estadio de Wembley. “Estoy encantado de defender el título mundial de Tyson Fury frente a los fanáticos británicos en Londres”, dijo el promotor Frank Warren. “Tyson claramente conquistó Estados Unidos a través de su trilogía con Deontay Wilder y también hay una gran demanda para organizar sus peleas en sitios de todo el mundo. “Tyson quería volver a pelear en su país de origen este año luego de su noche especial en el estadio de Wembley en abril. Esto nos lleva al magnífico estadio Tottenham Hotspur y a un partido contra un viejo rival en Derek Chisora. “Derek, también un gran favorito entre los fanáticos británicos, se ha reinventado en los últimos años y Tyson ha declarado durante mucho tiempo su deseo de pelear con él por tercera vez. “Tyson no puede permitirse ningún desliz en esta pelea, ya que tiene el enfrentamiento indiscutible muy publicitado con Usyk en el Año Nuevo que realmente estamos esperando. “También estoy encantado de que hayamos agregado a Daniel Dubois a la tarjeta con una primera defensa de su cinturón de la AMB contra Kevin Lerena. Lo convierte en una verdadera noche de peso pesado y Daniel representa lo mejor de la nueva generación que está surgiendo”. “Cada vez que Tyson Fury pelea, es un evento importante, y espero que una vez más ofrezca un espectáculo espectacular para los fanáticos”, dijo el presidente de Top Rank, Bob Arum. “Hay conversaciones sobre lo que sigue para Tyson, pero la primera orden del día es una batalla contra un peleador extraordinariamente duro en Derek Chisora”. Todd Kline, Director Comercial de Tottenham Hotspur, dijo: “Nuestro estadio se ha establecido firmemente como un lugar líder en Londres para los principales eventos deportivos y de entretenimiento. “La pelea AJ-Usyk frente a una multitud récord aquí en Tottenham fue un espectáculo verdaderamente inolvidable y estamos muy emocionados de traer el campeonato mundial de peso pesado de regreso a N17 el 3 de diciembre. “El receso de la Copa del Mundo nos deja en una posición única de no tener acción deportiva en el estadio entre el 13 de noviembre y el 31 de diciembre. Qué mejor manera de satisfacer la demanda de deportes en vivo de clase mundial antes de que regrese la Premier League”. Las entradas salen a la venta general mañana al mediodía (viernes 21 de octubre) en ticketmaster.co.uk. Se alienta a los fanáticos a registrarse para recibir alertas de boletos en frankwarren.com para recibir el enlace directo del boleto el viernes. Los paquetes premium para el evento saldrán a la venta a través de tottenhamhotspur.com, con una preventa exclusiva para los miembros premium de Tottenham Hotspur a partir del mediodía de hoy (jueves 20 de octubre). Tenga en cuenta que este será un evento al aire libre con probabilidad de condiciones invernales en la época del año en que se lleva a cabo. Se recomienda encarecidamente a los compradores de entradas que usen ropa adecuada esa noche, ya que todos los asientos dentro del estadio están al aire libre. Las puertas para el evento se abrirán a las 5pm. Tszyu confiado en un triunfo por KO sobre Charlo Like this: Like Loading...

