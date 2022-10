Mauricio Lara: Quiero ser campeón mundial El contendiente de peso pluma, Mauricio Lara, prometió descargar sus frustraciones con José Sanmartín y enviar una advertencia a los campeones mundiales de 126 libras el sábado por la noche en la Plaza de Toros Arroyo en la Ciudad de México, en vivo en todo el mundo por DAZN. Lara (24-2-1, 17 KOs) se había propuesto desafiar al líder de la AMB, Leigh Wood, en Nottingham, Inglaterra, en septiembre, pero la pelea fue cancelada después de que el campeón sufriera una lesión en el bíceps en el entrenamiento. El mexicano ahora busca mantenerse en la imagen para enfrentar a uno de los poseedores del cinturón de 126 libras a principios de 2023 al realizar una exhibición dominante contra Sanmartin (33-5-1, 21 KOs). ‘Bronco’ anunció sus intenciones al más alto nivel con su brutal victoria por nocaut sobre Josh Warrington en Londres en febrero de 2021, pero una revancha muy esperada en el patio trasero del hombre de Leeds siete meses después terminó en decepción cuando un corte en el ojo izquierdo de Lara terminó con el pelea después de dos rondas. El joven de 24 años derrotó a Emilio Sánchez en tres asaltos en marzo en San Diego para volver a la acción con fuerza, y Lara está emocionada de pelear en casa por primera vez en casi dos años, ya que su objetivo es mostrarles a los campeones que hay ningún lugar donde esconderse de él. “Quiero ser campeon mundial”, dijo Lara. “Lo haré. Me enfrentaré a cualquier campeón que me dé la oportunidad. “Sabemos que José es un buen peleador. El es fuerte. Viene de una racha de siete victorias consecutivas. Bueno, tuvo una racha de victorias porque desafortunadamente tiene una pelea contra mí. Todo el mundo sabe el tipo de estatus que tengo ahora. Soy un tren sin frenos y nadie me detendrá. Me siento muy preparado tanto mental como físicamente. “Verás una Bronco Lara diferente. Todavía verás su valentía. Todavía verás su poder. Trabajaré poco a poco en esta pelea, pero no creo que pase del sexto asalto. “Me llena de mucha emoción pelear aquí. Además, también hay muchos sentimientos encontrados en mi regreso a mi ciudad. Planeo ofrecer un gran espectáculo en la Ciudad de México, un lugar que ha necesitado un espectáculo como este durante bastante tiempo. “Significa mucho para mí poder transmitir el deporte del boxeo a mucha gente. Eso me motiva. Me emociona saber que la gente también me sigue. Solo intento aportar mi granito de arena para que las próximas generaciones puedan tener mejores oportunidades que las que tuve yo. “Tenía sentimientos encontrados con la cancelación de la pelea de Wood. Estaba triste, por supuesto. Pero aún quedan muchas cosas por hacer. Hablé con mi representante, Alex, y me dijo que vienen cosas buenas. Creo que Wood es honesto y que estaba herido. Espero que nos encontremos en el futuro. “Ahora sabemos que hay dos ingleses que se han escapado de un mexicano. Tendremos que encontrarnos en algún momento. Cuando eso suceda, lo destruiré. Será la peor decisión que jamás haya tomado. “Esas peleas con Warrington cambiaron mucho mi vida. Me posicionó como uno de los mejores prospectos en la Ciudad de México y en todo México. Estoy muy feliz de haber aprovechado todas las oportunidades que se me dieron. Y, en términos de habilidades boxísticas, ‘Bronco’ Lara creció mucho. “Después de la última pelea con Josh, estaba muy frustrado. Como he mencionado, es un tema que se ha vuelto muy personal para mí. Y sabemos que si vuelve a pelear contra mí, tendrá que retirarse del boxeo. Como he prometido hacer, así será. Créame; es algo muy personal”. Lara y Sanmartín encabezan un proyecto de ley en la Ciudad de México con dos peleas por el título en cubierta, ya que Ángel Fierro se enfrenta a Jeremy Cuevas por el título de peso ligero de la OMB NABO y Reshat Mati pelea por su primer título como profesional y debe vencer a la oposición mexicana en Eduardo Leonel Rodríguez para reclamar el cinturón WBC Silver Youth Super-Lightweight. Robeisy Ramírez ante el Argentino José Romero el 29 de octubre en el MSG Fury-Chisora ​​3 & Dubois-Lerena el 3 de diciembre en Londres Like this: Like Loading...

