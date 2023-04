Fundora: Regresaré para hacerme cargo de la división. “Estoy bien, por un segundo me desconecte, pero supongo que eso es boxeo, sucede”, dijo el ex campeón de peso súper welter del WBC, Sebastián “The Towering Inferno” después de su sorprendente derrota por nocaut en el séptimo round ante Brian Mendoza que estaba 10:1. el sábado en la noche. “Simplemente te atrapan con un puñetazo. Le di algunos puñetazos y luego me atraparon, ¿sabes? Estuvo lanzando esa derecha por encima de la cabeza toda la noche y yo estaba esquivando y esquivando, pero en el boxeo, en el momento en que te quedas dormido, te castigan. “Fue un buen golpe. No reconocí ese momento, pero estoy bien. Estoy sano ahora, y volveré. Regresaré para hacerme cargo de la división y esto es un paso hacia arriba y hacia abajo. Sucede, pero volveré. No me arrepiento de haber tomado esta pelea, esto es boxeo. Tenemos que pelear y tenemos que hacer estas buenas peleas. Felicitaciones a Brian Mendoza, hizo lo suyo, pero como dije, volveré”. Mendoza: Nunca me verás rendirme Mendoza noquea a Fundora y gana el título interino 154 Lbs del WBC Like this: Like Loading...

