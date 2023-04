Mendoza: Nunca me verás rendirme El contendiente en ascenso Brian Mendoza logro una sorpresiva y espectacular victoria, derrotando al campeón interino de peso súper welter del WBC, Sebastian “The Towering Inferno” Fundora, el sábado por la noche. “Nunca renuncié”, dijo Mendoza. “Seguí adelante. Puedes vencerme todo lo que quieras, pero si no me matas, regresaré. No me mataron en mi carrera y ya es demasiado tarde, cada vez estoy mejor. Quiero agradecer a Fundora por aceptar esta pelea. No necesitaba tomarla. Era realmente arriesgado para donde estaba”. Habiendo anotado nocauts consecutivos para ganar esta pelea, Mendoza (22-2, 16 KOs) conectó un gancho de izquierda perfecto al comienzo del séptimo round que lastimó gravemente a Fundora (20-1-1, 13 KOs), y siguió con una izquierda a derecha que derribó a Fundora para siempre. “Vi que estaba abierto, así que tuve que dirigirme a matar porque sabía que él tampoco iba a dejar de venir”, dijo Mendoza. “Este es mi momento, este es mi momento. Predije todo lo que iba a pasar en mis últimas dos peleas y cómo iban a terminar y todo”. Las estadísticas generales de CompuBox vieron a Fundora superar a Mendoza 100 a 62 mientras también lideraba 60-54 dos veces y 59-55 en las tarjetas en el momento de la detención. “Empecé a perder un par de rounds pero no me importaba”, dijo Mendoza. “Nunca me verás rendirme. Me habría dado por vencido hace años cuando tuve algunas pérdidas. Seguí entrenando y mírame ahora. Hace un año estaba en una pelea de swing después del evento principal, a nadie le importaba quién era o qué estaba haciendo, esto es una prueba. ¡Sigue trabajando, lo vas a lograr!” Fundora: Regresaré para hacerme cargo de la división. Like this: Like Loading...

