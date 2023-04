Presentan Undercard de Haney-Loma PPV en ESPN Una pelea por el título mundial y el nieto de “The Greatest” ocupan un lugar central el sábado 20 de mayo como parte de las preliminares televisadas por ESPN para el evento principal de PPV encabezado por la defensa del título del campeón indiscutible de peso ligero Devin Haney contra el ex campeón de tres divisiones Vasiliy Lomachenko. en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. La transmisión de dos peleas está encabezada por el enfrentamiento por el título mundial vacante de peso gallo junior de la OMB entre el ex campeón de la AMB Andrew Moloney (25-2, 16 KO) y el invicto ex campeón de peso mosca de la OMB Junto Nakatani (24-0, 18 KO). Abriendo la transmisión estará el prospecto invicto de peso mediano Nico Ali Walsh (8-0, 5 KOs), nieto de Muhammad Ali, en un combate programado a ocho asaltos contra un enemigo por determinar. El regreso de Moloney-Nakatani y Ali Walsh se transmitirá en vivo por ESPN a las 8 p. m. ET/5 p. m. PT. La cartelera principal de Haney vs. Lomachenko se transmitirá en vivo por Top Rank en ESPN+ PPV a las 10 p. m. ET/7 p. m. PT. Además, estará disponible a través de proveedores de pago por evento por cable y satélite y tiene un precio de $ 59.99 en todos los distribuidores. La cartelera secundaria de Hany-Loma PPV presenta una coestelar de peso ligero junior de 10 asaltos entre el campeón mundial de dos divisiones Oscar Valdez y Adam “BluNose” Lopez en una revancha de su batalla de 2019. En el primer combate del PPV, el peso ligero Raymond “Danger” Muratalla se enfrentará a Jeremiah Nakathila en un choque a 10 asaltos Mendoza: Nunca me verás rendirme Like this: Like Loading...

