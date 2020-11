Franco retiene el título de la AMB por cabezazo fantasma en Las Vegas El campeón de peso súper mosca de la AMB Joshua “El Profesor” Franco (17-1-2, 8 KOs) retuvo controvertidamente su cinturón contra el ex campeón Andrew “The Monster” Moloney (21-1, 14 KOs) por no decisión el sábado por la noche en el interior ” The Bubble ”en el MGM Grand de Las Vegas. Moloney comenzó a golpear sin parar desde la campana de apertura. En la segunda ronda, el ojo derecho de Franco estaba cerrado. Se decidió que Franco no podía continuar en la tercera ronda. El árbitro Russell Mora dictaminó que el ojo de Franco fue cerrado por un cabezazo. Los funcionarios revisaron las imágenes de reproducción durante casi 30 minutos y finalmente determinaron que encontraron el cabezazo que causó la hinchazón. Los locutores de ESPN revisaron repetidamente la misma cinta y no pudieron encontrar el cabezazo. Andrew Moloney: “Me quitaron esto. La herida fue provocada por un puñetazo. No puedo creer esto. Tenía el control de la pelea y en camino a una clara victoria. Me merecía esta victoria. Le di 50 golpes en ese ojo. Ni siquiera estuvo cerca “. Bob Arum: “Esto es una absoluta desgracia. No hubo cabezazos. Andrew Moloney debería ser el nuevo campeón “. El promotor de Franco Oscar de la Hoya (vía Twitter): “Los efectos del cabezazo ya están ahí y cualquier golpe lo hinchará un poco más”. Crawford vence a Brook en cuatro en Las Vegas Top Rank anuncia regreso de Stevenson el 12 de diciembre en Las Vegas

