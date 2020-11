Top Rank anuncia regreso de Stevenson el 12 de diciembre en Las Vegas Shakur Stevenson (14-0, 8 KOs), el ex campeón mundial de peso pluma invicto enfrentará a Toka Kahn Clary (28-2, 19 KOs) en el evento principal de peso ligero junior de 10 rounds el 12 de diciembre desde el MGM Grand Hotel & Casino en Las Vegas. La co-estelar de 10 rounds mostrará al peso ligero Felix “El Diamante” Verdejo (27-1, 17 KOs) ante Masayoshi Nakatani (18-1, 12 KOs). En el primer combate televisado por ESPN, estara el peso súper mediano Edgar “The Chosen One” Berlanga, 15-0 con 15 nocauts en el primer asalto ante un oponente que será nombrado en un combate de ocho rounds. “No tengo ninguna duda de que Shakur Stevenson presentará otra gran actuación mientras se prepara para una oportunidad por un título mundial de peso ligero junior en 2021”, dijo el presidente de Top Rank, Bob Arum. “Toka Kahn Clary es un boxeador zurdo altamente calificado, y espero que esté en plena forma. Con Félix Verdejo y Edgar Berlanga en acción también, esta es una gran cartelera para cerrar 2020 ”. Fallece Lupe Serrano, ultimo entrenador de la época de Oro Mexicana

