Fallece Lupe Serrano, ultimo entrenador de la época de Oro Mexicana Por. Gabriel F. Cordero Este pasado viernes 13 de noviembre falleció en Ciudad de México, Lupe Serrano el último de los entrenadores del siglo XX, de la época de oro del boxeo Mexicano de grandes entrenadores como Arturo “Cuyo” Hernández, Lupe Sanchez, Pancho Rosales, Cristóbal Rosas, “El Negro¨ Pérez, Lázaro Ayala, Chucho Cuate, Agustín Palacios y Pepe Morales entre otros.

Serrano inicio en el boxeo como boxeador amateur en la década de los 40’s pero no pudo debutar como profesional y con el tiempo fue entrenador asistente del reconocido “Lupe” Sánchez con quien convivio una gran etapa de su vida en el boxeo hasta 1953. Serrano estuvo presente en algún momento de las carreras de Israel Vasquez y Amado “Panterita” Ursúa además del Puertorriqueño Wilfredo Benítez y el Venezolano Betulio González. Fue parte de los estelares Mexicanos José Medel, Ricardo “Pajarito” Moreno, Enrique Júpiter , Mauro Vázquez, Valentín “Duende” Martínez y Oscar Arciniega entre otros. Lupe Serrano Flores iba a cumplir 98 años de edad, el próximo 16 de diciembre. ¨Con profunda tristeza compartimos la partida de Don Lupe Serrano, gran mánager de la época de oro del boxeo mexicano”.dijo el presidente del WBC, Mauricio Sulaimán Emmanuel Rodriguez nuevo rival de Donaire

Top Boxing News

