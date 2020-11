Crawford vence a Brook en cuatro en Las Vegas El campeón de peso welter de la OMB Terence “Bud” Crawford (37-0, 28 KOs) anotó un aplastante nocaut técnico en el cuarto asalto sobre el ex campeón mundial Kell Brook (39-3, 27 KOs) el sábado por la noche dentro de “The Bubble” en el MGM Grand en Las Vegas. Brook lo hizo bien en las primeras tres rondas, pero Crawford se desató sobre él en la cuarta ronda, arrojando a Brook contra las cuerdas para una caída, y luego lo remató sin piedad. El tiempo era 1:14. Terence Crawford: “Estaba tratando de medir la distancia. Tenía buena distancia. Estaba tratando de encontrar mi ritmo entre juntar mi distancia. Por eso fue tan competitivo al principio. No pude hacer mis tiros. Kell es un talento tremendo. Vino y trató de quitarme el título. Estaba en forma. Hizo el peso. No había excusas para poner sobre la mesa. Salió de tres victorias. Perdió ante el mejor hombre. “Ya dije a quién quiero {siguiente}. Quiero a Pacquiao. Quiero volver a visitar esa pelea. Esa fue una pelea que debería haber sucedido ahora mismo. Pero como sucedió la pandemia, y no iban a permitir que los fanáticos en el Medio Oriente, tuvieron que poner fin a eso. Todo estaba hecho en un 95 por ciento. Teníamos el lugar. El dinero casi estaba allí. No estaba del todo ahí. Eso era lo único que estábamos esperando “. Bob Arum: “Terence Crawford demostró, una vez más, por qué es el mejor peso welter del mundo. Fue una actuación dominante sobre un muy buen luchador en Kell Brook. Terence se ubica allí con todos los grandes pesos welter que he promovido “. Kell Brook: “Nunca en mi carrera, nadie me ha hecho eso en el sparring ni nada. Fue uno de ellos … Me atrapó con un golpe que no vi. Estoy destrozado porque nadie podría haberme puesto en mejores condiciones. Estaba al límite. Tal vez podría haber estado un poco más relajado y relajado y dejar pasar los golpes “. Franco retiene el título de la AMB por cabezazo fantasma en Las Vegas

