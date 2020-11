Patrick Teixeira, venceré a Castano por KO Por Hesiquio Balderas El campeón súper welter de la OMB, Patrick Teixeira, está entrenando muy duro en Brasil para su próxima pelea del 6 de febrero de 2021 contra el contendiente número uno Brian Carlos Castaño en Indio, California. Teixeira planea ganar esta pelea de manera espectacular. “Estoy muy motivado para seguir adelante con mi carrera”, dijo Teixeira. “Esta pelea va a ser una pelea difícil porque estoy peleando con el retador número uno en mi división. Es un buen peleador, pero estoy seguro de que ganaré esta pelea y ganaré por KO. “Estoy muy feliz de que mi promotor, Golden Boy, haya ganado la subasta y podamos pelear bajo nuestra promoción. Sé cómo trabaja Golden Boy, han hecho un trabajo fantástico y estoy muy contento con la forma en que manejan mi carrera. Esa es una motivación adicional y traeré el campeonato de regreso a Brasil. “Estoy listo para la guerra. Creo que esta pelea no llegará lejos y será una pelea emocionante. Será un regalo para todos. Mi oponente es duro, pero yo también. ¡Será una gran pelea! “ Mayweather anuncia ¨Mega 21¨ para el 28 de febrero en Tokyo Crawford vence a Brook en cuatro en Las Vegas

