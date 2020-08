Frampton gana por TKO y espera oportunidad con Herring El ex campeón mundial de dos pesos Carl “The Jackal” Frampton (28-2, 16 KOs) venció por nocaut técnico en el séptimo round sobre Darren Traynor (16-4, 7 KOs) el sábado por la noche en BT Sport Studios en Londres. Después de un comienzo lento, Frampton derribó a Traynor con un golpe al cuerpo al final del sexto round. Después de que Frampton se fue sobre Traynor con todo al cuerpo en el septimo round, Traynor simplemente se retiró en el ring. No se anunció el tiempo. Si el campeón de peso ligero junior de la OMB, Jamel Herring, gana su defensa del 5 de septiembre contra Jonathan Oquendo, Frampton y Herring se enfrentarán por el título en noviembre. El invicto peso pluma Michael “Mick” Conlan (14-0, 8 KOs) venció por nocaut técnico en el décimo round sobre el ex campeón Europeo y reciente retador al título mundial Sofiane Takoucht (35-5-1, 13 KOs). Takoucht estaba prácticamente en modo de supervivencia, pero vendió algunos supuestos golpes bajos al árbitro, lo que provocó que a Conlan se dedujera puntos en el cuarto y quinto rounds. El árbitro detuvo la pelea después de una serie de golpes en el décimo round. Tiempo 1:54. El peso ligero Archie Sharp (19-0, 9 KOs) tuvo la suerte de obtener la W contra Jeff Ofori (10-3-1, 3 KOs). El árbitro lo anotó por 96-95 para Sharp, a quien Ofori estaba molestando en gran medida durante gran parte de la pelea. En diez rounds agotadores, el invicto peso mediano junior Troy Williamson (15-0-1, 11 KOs) ganó una decisión unánime sobre Harry Scarff (8-2, 1 KO) para retener su título europeo de la FIB. Las puntuaciones fueron 97-94, 96-94, 96-95. El peso welter Paddy Donovan (4-0, 3 KOs) gano por nocaut técnico en el primer round sobre Des Newton (8-16, 2 KOs). McCaskill supera a Braekhus y frustra histórico récord Cierra con éxito la 58a Convención del WBC

