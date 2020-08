McCaskill supera a Braekhus y frustra histórico récord Jessica McCaskill (9-2, 3 KOs) se convirtió en campeona indiscutible de peso welter al derrotar a la estrella invicta Cecilia Braekhus (36-1, 9 KOs) por decisión mayoritaria en un ring temporal en las calles del centro de Tulsa, Oklahoma. McCaskill tuvo un buen comienzo, pero Braekhus regresó en la segunda mitad de la pelea. Las puntuaciones fueron 95-95, 97-93, 97-94. McCaskill también echó a perder la apuesta de Braekhus por su 26ª defensa exitosa del título para romper el récord de Joe Louis, que fue muy promocionado en el período previo a la pelea. En una eliminatoria final por el título súper welter de la AMB, Israil Madrimov (6-0, 5 KOs) ganó una decisión unánime en doce rounds sobre Eric Walker (20-3, 9 KOs). Madrimov aparentemente noqueó a Walker con un gancho de izquierda en la novena ronda, pero el árbitro Gary Ritter dictaminó que Madrimov derribó a Walker con el hombro y sancionó una falta. A Walker le dieron cinco minutos para recuperarse y logró continuar. Madrimov derribó a Walker nuevamente en en el round doce, pero también se le restó un punto por un golpe bajo. Las puntuaciones fueron 116-110, 116-111, 116-110. "Rolly" Romero gana el título AMB en controvertida decisión unánime Frampton gana por TKO y espera oportunidad con Herring

