“Rolly” Romero gana el título AMB en controvertida decisión unánime En un choque entre boxeadores invictos por el título interino de peso ligero de la AMB, Rolando “Rolly” Romero (12-0, 10 KOs) ganó una controvertida decisión unánime en doce rounds sobre Jackson Maríñez (19-1, 7 KOs) el sábado por la noche en Mohegan Sun Arena en Uncasville, Connecticut. Romero pasó la mayor parte de su tiempo lanzando golpes sin precisión mientras que Maríñez respondió con algunos movimientos profesionales ingeniosos. Al final, los jueces anotaron 115-113, 116-112, 118-110 para Romero. La puntuación provocó indignación en las redes sociales. Showtime lo tenía 117-111 para Mariñez. El presidente de la AMB, Gilberto Jesús Mendoza, actuó rápidamente al tuitear: “Acabo de hablar con ambos equipos y vamos a estudiar la posibilidad de una revancha”. McCaskill supera a Braekhus y frustra histórico récord

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.